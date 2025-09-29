'Caminhamos para o shutdown', diz Vance após reunião de Trump com líderes

Consequências de um possível shutdown incluem dispensa de milhares de funcionários federais, da Nasa aos parques nacionais. Se o Congresso não agir, milhares de funcionários do governo federal poderão ser dispensados, desde a Nasa até os parques nacionais, e uma ampla gama de serviços será interrompida. Os tribunais federais podem ter que fechar e os subsídios para pequenas empresas podem ser adiados.

Contexto

Impasses orçamentários se tornaram comuns nos últimos 15 anos. Geralmente eles são resolvidos no último minuto.

Trump aumenta incerteza ao se recusar a gastar recursos aprovados pelo Congresso. A disposição de Trump de anular ou ignorar leis de gastos aprovadas pelo Congresso injetou uma nova dimensão de incerteza. O presidente tem se recusado a gastar bilhões de dólares aprovados pelo Congresso e está ameaçando estender as demissões da força de trabalho federal se o Congresso permitir o fechamento do governo. Até o momento, apenas alguns órgãos publicaram planos detalhando como procederão no caso de uma paralisação.

US$ 1,7 trilhão em gastos "discricionários" em jogo. O que está em questão é US$1,7 trilhão em gastos "discricionários" que financiam as operações das agências, o que equivale a cerca de 25% do orçamento total de US$7 trilhões do governo.

Democratas propuseram estender financiamento atual. Antes da reunião com a Casa Branca, os democratas apresentaram um plano que estenderia o financiamento atual por sete a dez dias, de acordo com fontes democratas, o que poderia dar tempo para se chegar a um acordo mais permanente. Isso é mais curto do que o cronograma apoiado pelos republicanos, que estenderia o financiamento até 21 de novembro.