Como pedir empréstimo deixando o saldo do FGTS como garantia?

As parcelas são abatidas automaticamente pelo eSocial, com limite de até 35% do salário mensal. De acordo com o governo, esse mecanismo possibilita juros menores que os normalmente cobrados em empréstimos consignados convencionais. Após a contratação, o acompanhamento do débito pode ser feito diretamente no aplicativo.

É permitido usar até 10% do saldo do FGTS como garantia. Em caso de demissão, até 100% da multa rescisória pode ser direcionada para liquidar a dívida. A mudança de emprego não altera as condições do contrato, desde que o trabalhador permaneça no regime CLT.

O programa é administrado pelo Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, responsável por sugerir normas e definir o teto máximo de juros.

Desde 25 de abril, quem já possui empréstimos descontados em folha pode migrar o contrato para essa nova modalidade. Um dos principais objetivos da iniciativa é reduzir o superendividamento dos trabalhadores.

Essa opção pode ser útil para quitar dívidas de alto custo, como o rotativo do cartão de crédito. Segundo Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), também é uma alternativa para cobrir débitos de cheque especial ou de empréstimos pessoais do tipo CDC. Ela explica: "Na falta de reserva de emergência, essa modalidade se mostra mais adequada que outras disponíveis no mercado".

Por outro lado, a especialista alerta que não é a melhor escolha para aposentados que ainda trabalham e já utilizam margem consignável pelo INSS. "Nesses casos, o consignado pelo benefício previdenciário continua sendo mais vantajoso, pois apresenta juros menores que o consignado via CLT", ressalta.