Companhia aérea anuncia que usará IA para cortar 4.000 empregos até 2030

O Grupo Lufthansa diz que 'espera aumentar significativamente sua lucratividade até o final da década, estabelecendo metas financeiras ambiciosas para superar resultados históricos'. Até 2030, a companhia aérea adicionar mais de 230 novas aeronaves, incluindo 100 aviões para percursos de longa distância.

Os cortes serão realizados principalmente na Alemanha, em consulta com parceiros sociais, onde o grupo enfrenta maiores desafios para controlar custos. O diretor financeiro Till Streichert disse, segundo a Reuters, que a Lufthansa planeja contratar 1.500 funcionários administrativos em outras localidades internacionais para equilibrar os custos.

Em particular, a empresa busca revitalizar sua companhia aérea principal, considerada um "problema", devido ao aumento de custos que preocupa analistas e investidores. "Estamos claramente atrás de alguns concorrentes em desempenho financeiro", disse o CEO Carsten Spohr durante a apresentação de hoje, o 'Capital Markets Day' da empresa.

Sindicato contesta cortes

O sindicato ver.di, que representa funcionários da Lufthansa, disparou contra o anúncio da empresa. "Não aceitaremos um corte radical nas operações terrestres da Lufthansa às custas dos funcionários", disse o negociador-chefe do sindicato, Marvin Reschinsky, nesta segunda-feira. "Usaremos a próxima rodada de negociação coletiva para isso", complementou.