Fundo público árabe e genro de Trump fecham compra da EA por R$ 293 bilhões

PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita)

Silver Lake (empresa de investimentos de risco)

Affinity Partners (empresa de investimento de Jared Kushner)

O CEO da Affinity Partners, Jared Kushner, é genro do presidente Donald Trump -casado com Ivanka Trump— e ex-conselheiro da Casa Branca. Ele elogiou a "visão ousada para o futuro" da EA em um comunicado anunciando o acordo.

Admiro a capacidade deles de criar experiências icônicas e duradouras, e como alguém que cresceu jogando seus jogos - e agora os desfruta com seus filhos - não poderia estar mais animado com o que está por vir Jared Kushner, CEO da Affinity e genro de Donald Trump, em comunicado

O PIF está mantendo sua participação de 9,9% na empresa e será, de longe, o principal investidor na nova estrutura, segundo a CNBC. O acordo representa o mais recente grande investimento do PIF no setor, enquanto a Arábia Saudita busca diversificar sua economia além das receitas do petróleo.

A EA informou que a transação recebeu aprovação de seu conselho de administração e está prevista para ser finalizada no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, ou seja, até junho de 2026. Pelo acordo, a EA deixará de ser negociada na Bolsa de Valores Nasdaq, mas manterá sua sede em Redwood City, Califórnia, e continuará sendo liderada por Andrew Wilson, atual presidente e diretor-executivo da produtora de videogames.