O que é o shutdown nos EUA? Entenda significado e o que pode ser bloqueado

O impasse também preocupa o mercado. Nesta segunda-feira (29), o dólar abriu em alta ante o real, mas depois recuou, acompanhando a cautela em torno das negociações no Congresso americano. Investidores seguem atentos ao risco fiscal nos EUA e ao impacto de uma eventual paralisação.

As negociações estão travadas. O presidente Donald Trump cancelou na semana passada um encontro com os democratas e voltou a descartar uma reunião. "Decidi que nenhuma reunião com seus líderes do Congresso poderia ser produtiva", escreveu na Truth Social.

Trump acusa a oposição. Segundo ele, os democratas pediram "exigências ridículas e pouco sérias", incluindo mais de US$ 1 trilhão em gastos. O republicano afirmou que os opositores querem "financiar seguro de saúde para imigrantes ilegais, cirurgias de transição de gênero para menores de idade e permitir a abertura das fronteiras". "Os democratas no Congresso parecem ter perdido completamente o rumo", disse.

Os democratas pedem mais verbas sociais. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, declarou à NBC que "precisamos de negociações sérias". Já Hakeem Jeffries, líder democrata na Câmara, defendeu um "consenso bipartidário que realmente satisfaça as necessidades do povo americano em matéria de saúde, segurança e bem-estar econômico".

Os republicanos oferecem apenas um orçamento temporário. O plano deles prevê o financiamento do governo até o fim de novembro. Eles afirmam que essa é a única proposta em discussão. Os democratas, por outro lado, exigem a recomposição de centenas de bilhões de dólares em programas de saúde.