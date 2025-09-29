'Entre melhor pizza e mais rápida, ganha mais rápida', diz CEO de franquia

A massa era batida no braço: a primeira masseira só entrou em operação por volta de 2003. "Mesmo na batedeira, tinha a mão do cara. Você comprava a pizzaria com a massa. Se mudava o pizzaiolo, mudava a massa. A pizza já não era a mesma", disse ele.

Segundo Concon, a dependência desses profissionais gerava um cenário de disputa intensa entre estabelecimentos. "Era normal roubar pizzaiolo, igual padeiro bom antigamente. Aqui ganhava dois mil, ali ofereciam três. Muitos saíam para montar a própria pizzaria. Mas, dos que eu conheço, só três deram certo, porque ser dono não é só fazer uma boa pizza", disse o CEO.

Foi nesse cenário que Concon viu a chance de criar um modelo pautado em processos, qualidade e escalabilidade. A Pizza Prime, rede que nasceu em 2011 e se tornou franquia nacional, surgiu não apenas da paixão pela pizza, mas também da ambição de transformar o negócio em uma rede com padrão nacional.

Hoje, a rede se destaca por um modelo de operação enxuto, sem depender de pizzaiolos altamente especializados. Uma cozinha central fornece insumos prontos e porcionados, garantindo padronização e eficiência. Além disso, a rede investe em massa de longa fermentação, ingredientes selecionados, atendimento multicanal e um cardápio com opções veganas.

A transformação, disse Concon, foi inevitável. O que antes era sustentado pela maestria de um pizzaiolo, hoje depende de processos, tecnologia e branding. Mas a lição do passado continua válida: para ele, perder eficiência na gestão pode ter o mesmo efeito de perder o pizzaiolo no passado.

