'Estamos botando ordem no caos tributário', diz Haddad ao comentar reformas

Tramitação da isenção do Imposto de Renda também foi comemorada por Haddad. O ministro destacou as aprovações por unanimidade das propostas que tratam do tema em comissões na Câmara e no Senado. "Acredito que a proposta que o governo fez foi sendo compreendida e bem recebida pelos atores de uma maneira geral", avaliou Haddad.

Ministro prevê que ambas as propostas serão analisadas nesta semana pelo Congresso. "Nesta semana, muito possivelmente, nós vamos votar a reforma da renda e terminar a reforma do consumo", disse Haddad. Ele afirma que as reformas são resultado de uma união dos Poderes Executivo e Legislativo para as alterações tributárias. "

Eu penso que é um motivo de agradecimento pelo fato de que o Executivo e o Legislativo conseguiram se entender em torno de uma agenda tão importante quanto a revisão dos tributos no Brasil, que, além de caóticos, são injustos.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Haddad disse estar otimista com o legado que o governo vai deixar para o futuro. O ministro afirmou que, independentemente de quem seja o futuro presidente do Brasil, vai colher bons frutos. "Nós padecemos de piados, constrangimentos, na minha opinião até muito mais por razões políticas do que econômicas. "Eu acredito que nós temos essa agenda de melhorar o negócio, de fazer uma coisa séria, de pensar em justiça social.", disse.

"Tarifaço"

Ministro voltou a criticar as imposições de tarifas às exportações brasileiras aos EUA. Haddad avaliou que a cobrança "não faz sentido" e representa um "tiro no pé" do presidente norte-americano, Donald Trump, contra a própria economia. "