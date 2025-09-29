Inflação ainda 'incomoda muito' BC, diz Galípolo

O Banco Central (BC) ainda tem muito trabalho a fazer porque permanece bastante incomodado com as projeções de inflação, que seguem acima da meta perseguida, disse o presidente do órgão, Gabriel Galípolo.

O que aconteceu

Expectativas de inflação estão cedendo, mas de forma lenta. Para Galípolo, a economia resiliente tem tornado mais lenta a convergência das expectativas de inflação para a meta, de 3%. O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (29) mostrou que as projeções de inflação para o IPCA cederam de 4,82% para 4,80%, neste ano, e de 4,29% para 4,28%, em 2026. "A desencoragem das expectativas é algo que nos incomoda bastante", disse.

Trabalho do Banco Central é buscar a meta de 3%. Como a obrigação do BC é buscar o centro da meta, ainda há muito trabalho a fazer, disse o presidente do BC, durante o evento Macro Vision Itaú BBA, realizado nesta segunda-feira (29), em São Paulo. "Não tem atalho para política monetária", afirmou. "A métrica que o BC recebe, o comando legal, não é uma sugestão, é um comando legal, para colocar a inflação em 3%. Não é para colocar a inflação na média dos outros países. É em 3%".