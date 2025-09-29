Pagamento da 7ª parcela do Pé-de-Meia começa hoje; veja calendário

O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), iniciou hoje o pagamento da sétima parcela de 2025 do programa Pé-de-Meia, destinado a alunos do ensino médio público que apresentam frequência escolar adequada.

O que aconteceu

Os participantes do programa recebem parcelas de R$ 200 desde que mantenham, no mínimo, 80% de presença. O valor será repassado até o dia 6 de outubro.

Os repasses ocorrem de acordo com o mês de nascimento dos estudantes beneficiários, conforme calendário abaixo: