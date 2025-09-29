Pagamentos do Bolsa Família de outubro já têm datas confirmadas; veja

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de outubro já têm datas definidas, segundo informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O cronograma segue a ordem do último número do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário.

Os pagamentos ocorrem sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o calendário é adiantado para garantir que todos recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.