Pagamentos do INSS de setembro já começaram; veja quando você recebe

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. Os depósitos continuarão seguindo a numeração final do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o modelo já utilizado para garantir mais organização e previsibilidade.

O que aconteceu

Aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo terão os valores liberados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já quem possui benefício acima do piso nacional receberá entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS paga mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a valores de até o salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a segurados com renda superior a esse patamar.