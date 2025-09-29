Previdência no WhatsApp: veja como funciona novo canal para segurados

O Ministério da Previdência Social lançou na sexta-feira o seu canal oficial no WhatsApp para ampliar a comunicação com os segurados.

O que aconteceu

A nova ferramenta de comunicação direta com o cidadão e a cidadã oferece conteúdos atualizados e confiáveis sobre a Previdência Social. O canal é verificado e autorizado pela Meta.

O canal distribuirá aos inscritos informações em formato de reportagens e posts nas redes sociais a respeito de prazos de serviços, mudanças na lei, orientações para aposentadoria, pensão, benefícios por incapacidade, assuntos institucionais e outros temas relevantes.