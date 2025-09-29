Qual é o valor do salário mínimo no Brasil hoje? Confira aqui

O salário mínimo nacional atualizado começou a ser creditado na conta dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor reajustado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o novo valor esteja em vigor desde janeiro, o pagamento foi feito apenas em fevereiro porque os salários são liberados sempre no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, o reajuste só aparece no contracheque agora.

O salário mínimo corresponde ao piso que um trabalhador pode receber pelo exercício de atividades formais. Ele também serve como base de cálculo para benefícios trabalhistas, previdenciários e assistenciais pagos pelo governo federal.