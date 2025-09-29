Quando posso realizar o saque-aniversário do FGTS? Veja calendário

No modelo tradicional (saque-rescisão), o trabalhador dispensado sem justa causa pode sacar todo o saldo, além da multa, quando aplicável.

O saque-aniversário fica disponível já no primeiro dia útil do mês de nascimento, com prazo de até 60 dias para retirada.

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão é voluntária e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. O trabalhador precisa cadastrar uma conta bancária para receber o valor, que cai em até cinco dias úteis após a solicitação, caso feita no mês do aniversário.

Também é possível pedir o retorno ao saque-rescisão pelo app, desde que não haja antecipação contratada. Nesse caso, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.

Como é calculado o valor?

O montante liberado no saque-aniversário depende de uma alíquota, que varia de 5% a 50% do saldo total nas contas do FGTS, mais uma parcela adicional, conforme o valor disponível: