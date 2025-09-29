Quando posso realizar o saque-aniversário do FGTS? Veja calendário

O governo federal divulgou o calendário do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente a 2025. A liberação segue o mês de nascimento do trabalhador, permitindo que os nascidos em janeiro, por exemplo, já tenham acesso aos valores.
Cronograma do saque-aniversário em 2025
- Nascidos em janeiro: 02/01 a 31/03
- Fevereiro: 03/02 a 30/04
- Março: 03/03 a 30/05
- Abril: 01/04 a 30/06
- Maio: 02/05 a 31/07
- Junho: 02/06 a 29/08
- Julho: 01/07 a 30/09
- Agosto: 01/08 a 31/10
- Setembro: 01/09 a 28/11
- Outubro: 01/10 a 30/12
- Novembro: 03/11 a 30/01/2026
- Dezembro: 01/12 a 27/02/2026
O que é o saque-aniversário?
Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão e possibilita retirar parte do saldo do FGTS no mês de aniversário do trabalhador. Contudo, em caso de demissão, o cotista não terá direito ao saque integral da conta, apenas ao valor da multa rescisória.
No modelo tradicional (saque-rescisão), o trabalhador dispensado sem justa causa pode sacar todo o saldo, além da multa, quando aplicável.
O saque-aniversário fica disponível já no primeiro dia útil do mês de nascimento, com prazo de até 60 dias para retirada.
Como aderir ao saque-aniversário?
A adesão é voluntária e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. O trabalhador precisa cadastrar uma conta bancária para receber o valor, que cai em até cinco dias úteis após a solicitação, caso feita no mês do aniversário.
Também é possível pedir o retorno ao saque-rescisão pelo app, desde que não haja antecipação contratada. Nesse caso, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.
Como é calculado o valor?
O montante liberado no saque-aniversário depende de uma alíquota, que varia de 5% a 50% do saldo total nas contas do FGTS, mais uma parcela adicional, conforme o valor disponível:
Até R$ 500: 50%, sem adicional
De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50
De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150
De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650
De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150
De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900
Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900
