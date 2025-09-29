Quanto custa um grama de ouro no Brasil hoje, 29 de setembro de 2025?

Enquanto caminha para registrar o maior ganho anual desde 1979, o ouro tem se consolidado cada vez mais como alvo de interesse de investidores.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (29), ás 10h50, o preço do grama do ouro 24 quilates para compra estava em R$ 686,09, segundo cotação do Ourominas. Já o valor atual de venda é de R$ 597,88.

O preço por onça-troy (31,104 gramas), por sua vez, gira em torno de R$ 21.340,29 para compra. Já o quilo do metal precioso está saindo por R$ 686.095,01.