Shoppings miram interior do país em meio a debate sobre fim da escala 6x1

Segundo Humai, desde 2015 o setor prioriza cidades que não são capitais, apostando no interior e em municípios de menor porte para crescer sem saturação.

Os shoppings desde 2015, então há 10 anos, eles têm focado mais em cidades que não são capitais. Isso foi um marco para o nosso setor a partir de 2015 e essa andada, esse caminhar de rumo ao interior, Ele continuou e vem acontecendo em cidades agora que não apenas não são capitais, mas são cidades com uma população menor, cidades de 500 mil habitantes, 300 mil habitantes, 200 mil habitantes, 100 mil habitantes.

O presidente da Abrasce destaca que, mesmo em mercados maduros como São Paulo, ainda há espaço para novos projetos bem planejados e localizados.

Eu sempre cito também esse exemplo aqui de São Paulo na capital. A cidade de São Paulo Quase 10% dos shoppings do Brasil estão na cidade de São Paulo, são mais de 50 equipamentos, e nos últimos 5 anos nós inauguramos 5 novos shoppings na cidade de São Paulo. Então mesmo a cidade de São Paulo, que tem uma grande concentração, ainda há espaços para bons projetos, para bons projetos de arquitetura, de logística, bem localizados, com mix adequado, então o shopping Ele é presente e ele é possível crescer em quaisquer cidades, mas evidentemente que a oportunidade geográfica maior é o interior e as cidades que não são capitais.

Glauco Humai avalia que o setor supera desafios trabalhistas e aposta na integração entre lojas físicas e e-commerce, defendendo experiências híbridas e sustentabilidade dos empregos diante de mudanças na jornada 6x1.