Trump tenta acordo de última hora para evitar 'shutdown' nos EUA

O presidente americano, Donald Trump, se reúne ainda hoje com líderes republicanos e democratas do Congresso para evitar o fechamento administrativo do governo dos Estados Unidos, segundo agências internacionais.

O que aconteceu

A reunião na Casa Branca ocorre em clima de tensão e busca um acordo sobre o Orçamento. Se não houver um consenso antes da meia-noite, a paralisação das atividades governamentais, conhecida como "shutdown" (fechamento), será inevitável. A crise é uma reedição do problema ocorrido na primeira gestão Trump. Entre 2018 e janeiro de 2019, o "shutdown' durou 35 dias.

A paralisação ocorre quando o Congresso não aprova ou o presidente não assina uma lei orçamentária. Assim, o financiamento das operações federais fica comprometido. O "shutdown" pode afetar o tráfego aéreo, atrasar pagamentos da seguridade social e suspender serviços federais considerados não essenciais. Situações como essa se repetem com frequência em Washington, reflexo da polarização entre republicanos e democratas.