Viagens de negócios crescem 2,4% em agosto e atingem R$ 9 bi no ano

Hotelaria fatura R$ 386,5 milhões em agosto. As vendas de diárias de hotéis cresceram 4,11% no mês passado na comparação anual, representando 30% dos negócios no turismo corporativo no mês. A média de diárias desde janeiro tem avanço de 8,2%, chegando a R$ 389,66.

Vendas do rodoviário crescem 18,23% em agosto na comparação anual. O transporte de passageiros por ônibus aumentou mais que o aéreo em termos proporcionais e apurou R$ 5,4 bilhões no mês passado.

Esses resultados reforçam nossa expectativa de que fecharemos o ano com um faturamento próximo a R$ 15 bilhões.

Douglas Fernandes e Camargo, diretor executivo da Abracorp

—>