Viagens de negócios crescem 2,4% em agosto e atingem R$ 9 bi no ano

As viagens de negócios no Brasil somaram R$ 1,21 bilhão em vendas em agosto deste ano, crescimento de 2,4% ante o mesmo mês de 2024. No ano, o faturamento do setor atingiu R$ 9,02 bilhões, aumento de 2% na base de comparação anual, segundo dados da Abracorp (Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas).
O que aconteceu
Setor aéreo lidera faturamento do turismo de negócios no Brasil. As vendas das companhias aéreas cresceram 1,42% em agosto e atingiram R$ 722,4 milhões no mês passado, respondendo por 59,9% do faturamento das viagens de negócios em agosto. As informações são das agências e operadoras associadas à Abracorp, com base nos dados de vendas e em formulários preenchidos pelos clientes..
Hotelaria fatura R$ 386,5 milhões em agosto. As vendas de diárias de hotéis cresceram 4,11% no mês passado na comparação anual, representando 30% dos negócios no turismo corporativo no mês. A média de diárias desde janeiro tem avanço de 8,2%, chegando a R$ 389,66.
Vendas do rodoviário crescem 18,23% em agosto na comparação anual. O transporte de passageiros por ônibus aumentou mais que o aéreo em termos proporcionais e apurou R$ 5,4 bilhões no mês passado.
Esses resultados reforçam nossa expectativa de que fecharemos o ano com um faturamento próximo a R$ 15 bilhões.
Douglas Fernandes e Camargo, diretor executivo da Abracorp
