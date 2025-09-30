Confira o calendário de pagamentos do saque-aniversário do FGTS 2025

Na forma tradicional (saque-rescisão), quem é desligado sem justa causa pode movimentar todo o valor disponível no FGTS, incluindo a multa.

O saque-aniversário é liberado a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento, ficando acessível por até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário?

A escolha pela modalidade é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site oficial do FGTS. Nesses canais, o trabalhador informa os dados de uma conta bancária para receber o crédito. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o valor é transferido em até cinco dias úteis após o pedido, se feito no mês de aniversário.

Também é possível solicitar o retorno para o modelo de saque-rescisão pelo mesmo aplicativo, desde que não exista operação de antecipação em andamento. A alteração, no entanto, só passa a valer a partir do 25º mês após a solicitação.

Quanto é possível sacar?

O montante disponível varia conforme uma tabela que aplica alíquotas entre 5% e 50% sobre o saldo total no FGTS, além de uma parcela adicional fixa, de acordo com a faixa de valores.