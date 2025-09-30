Taxa de desemprego segue em 5,6% e fecha agosto no menor nível da história

Brasil tinha 102,4 milhões de pessoas ocupadas em agosto. A evolução mantém o nível de ocupação da população em idade ativa em um patamar recorde: 58,1%. O total corresponde a uma alta de meio ponto percentual (mais 555 mil pessoas) em relação ao trimestre finalizado em maio e de 1,8 ponto percentual (mais 1,9 milhão de pessoas) frente ao mesmo período do ano passado.

Contratações em escolas públicas puxaram o recorde. William Kratochwill, analista da pesquisa do IBGE, observou que a queda da desocupação é resultado das contratações feitas pela rede do ensino pré-escolar e fundamental ao longo do primeiro semestre. "São trabalhadores sem carteira, com contratos de trabalho temporários", explica. Ele destaca que o grupo cresceu 5,5% em relação ao trimestre até maio e ficou praticamente estável (alta de 0,8%) frente ao trimestre junho-agosto de 2024.

Carteira assinada bate recorde

Total de empregados no setor privado alcançou o nível recorde de 52,6 milhões. O resultado foi puxado pelo número de 39,1 milhões profissionais celetistas (excluindo trabalhadores domésticos), o maior da história, com estabilidade no trimestre e alta de 3,3% (mais 1,2 milhão de pessoas) no ano. Já o número de empregados sem carteira no setor privado (13,5 milhões) ficou estável no trimestre e recuou 3,3% (menos 464 mil pessoas) em um ano.

O mercado de trabalho aquecido proporciona uma alteração do perfil das contratações, pois com menor disponibilidade relativa de mão de obra, as contratações somente acontecem com mais benefícios para os trabalhadores, como a carteira assinada, por exemplo.

William Kratochwill, analista da Pnad

Número de funcionários do setor público permaneceu estável em relação ao trimestre anterior. O contingente de 12,9 milhões do segmento corresponde a um crescimento de 2,7% (mais 340 mil) na comparação com o mesmo trimestre de 2024. Entre os trabalhadores por conta própria (25,9 milhões), houve crescimento nas duas comparações.