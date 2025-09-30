Bolsa cai com petróleo e impasse fiscal nos EUA; dólar tem leve alta

Após abrir as negociações em queda, o dólar passou a subir, enquanto o Ibovespa inverteu o movimento de alta da abertura e recua após renovar recorde intradiário, pressionado pela queda do petróleo e pelas incertezas fiscais no Brasil. Os investidores também acompanham o impasse no orçamento dos Estados Unidos.
O que está acontecendo
O dólar iniciou as negociações em leve queda frente ao real, acompanhando o movimento no exterior, mas virou. Às 12h39, a divisa subia levemente 0,10%, vendida a R$ 5,328. O dólar turismo, usado por quem viaja, registrava ligeira alta de 0,11%, cotado a R$ 5,531. No índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de países ricos, a moeda norte-americana caía 0,06% no mesmo horário.
O Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores, passou a cair após renovar recorde intradiário na abertura. Pelo segundo dia consecutivo, o Ibovespa alcançou nova máxima do dia, logo nos primeiros negócios, ao tocar pela primeira vez os 147.578,39, ultrapassando o valor histórico obtido ontem, de 147.558,22 pontos. Mas, por volta das 11h30, a Bolsa virou e passou a operar em queda de 0,24%, aos 145.980 pontos.
Petróleo pressiona o mercado brasileiro para baixo, com queda de mais de 1%. As ações preferenciais (com prioridade no recebimento de dividendos) da Petrobras (PETR4), de peso no índice, recuam 1,45%, pelo segundo dia consecutivo. A queda nos preços da commodity diante de temores de aumento na oferta do óleo e em meio ao plano de paz do presidente dos EUA, Donald Trump, para encerrar a guerra na Faixa de Gaza, afeta outras empresas do setor, como Brava (BRAV3), Prio (PRIO3) e PetroReconcavo (RECV3), que caem mais de 1%.
Os papéis ordinários, com direito a voto, do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) cedem quase 11% e lideram as perdas do dia. Em relatório, analistas do Citi reduziram a recomendação para ações da empresa de neutra para venda, diminuindo o preço-alvo de R$ 3,40 para R$ 2,80. A Ambev (ABEV3) também figura na ponta negativa, com queda de 1,93% após a XP Investimentos rebaixar a recomendação dos papéis da empresa de neutra para venda, reduzindo o preço-alvo de R$ 13,40 para R$ 10,90.
Shutdown e dados econômicos do Brasil e dos EUA no radar
No exterior, investidores se mantêm atentos às negociações sobre o orçamento dos Estados Unidos, que expira hoje e precisa ser aprovado por republicanos e democratas no Congresso. De acordo com informações da agência Reuters, o Senado, controlado pelo partido do presidente Donald Trump, deve votar um projeto de lei de gastos temporários que não foi aprovado em uma tentativa anterior, sem nenhum sinal de que uma segunda votação terá sucesso. Na falta de um acordo, o governo é obrigado a paralisar atividades não essenciais, o chamado shutdown, e suspender o pagamento de parte dos servidores até que os poderes cheguem a um consenso sobre os recursos públicos.
Historicamente, os shutdowns causam perdas bilionárias e aumentam a volatilidade nos mercados, ou seja, fazem com que os preços dos ativos oscilem mais rapidamente e de forma imprevisível. Caso a paralisação seja confirmada, o Departamento de Trabalho dos EUA já informou hoje que suspenderá a divulgação de seus dados, incluindo o relatório de empregos de setembro, o payroll, documento mais aguardado da semana.
O mercado repercute a divulgação de dados de vagas não preenchidas (em aberto) no mercado de trabalho dos Estados Unidos, que pode ser o único dado econômico importante da semana no país. O relatório Jolts aponto que as vagas de emprego em aberto, uma medida da demanda de mão de obra, aumentaram em 19 mil, chegando a 7,227 milhões no último dia de agosto. Enquanto as contratações diminuíram em 114 mil, e somaram 5,126 milhões, assim como as demissões, que registraram queda de 62 mil, ficando em 1,725 milhão.
No pregão de hoje ocorre também a definição da taxa Ptax de fim de mês, calculada pelo Banco Central a partir da média das cotações do dólar ao longo do dia. Essa taxa funciona como uma referência oficial usada para acertar contratos futuros de câmbio. Como no fim de cada mês a Ptax ganha ainda mais importância, os bancos e investidores costumam tentar influenciar a cotação para que ela fique em um valor mais favorável às suas apostas, seja de alta ou de queda do dólar. Por isso, até que a taxa seja definida, é comum que o mercado fique mais agitado e com variações bruscas.
As atenções recaem ainda sobre os dados de emprego informados pelo IBGE. A taxa de desemprego no trimestre finalizado até agosto fechou em 5,6%, o mesmo patamar registrado entre os meses de maio e julho e a menor taxa registrada em toda a série histórica da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), divulgada desde 2012. O dado veio em linha com as projeções e reforça a leitura de enfraquecimento do mercado de trabalho e apostas de queda da taxa básica de juros, a Selic, no início de 2026.
Os investidores apontam cautela com o fiscal brasileiro. Os técnicos do TCU (Tribunal de Contas da União) emitiram um alerta ao governo do presidente Lula (PT) de que retirar despesas das regras fiscais contraria os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal e diminui a transparência das contas públicas. O alerta pode dificultar a estabilização da dívida na avaliação do mercado. Relatório do Banco Central, divulgado hoje, também apontou que os gastos do governo superaram as receitas em R$ 17,3 bilhões em agosto, o que elevou a dívida pública líquida de 63,6% para 64,2% do PIB.
