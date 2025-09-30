Faculdade testa 'máquina reversa' da Coca que troca latas por dinheiro

A iniciativa se baseia em uma campanha anterior realizada com a Universidade de Strathclyde, em Glasgow, que testou diferentes formas de incentivar a reciclagem. Esse programa piloto coletou opiniões de mais de 200 estudantes, com metade deles indicando que um incentivo financeiro aumentaria a probabilidade de reciclarem.

No New College Lanarkshire, o programa busca avaliar como incentivos financeiros pessoais afetam o comportamento de reciclagem e se aumentam o volume de itens coletados pelas RVMs. Além disso, três alunos documentarão suas experiências com o "Sistema de Devolução de Depósitos" por duas semanas, fornecendo mais informações sobre hábitos de reciclagem.

Dar aos estudantes a chance de vivenciar um Sistema de Devolução de Depósitos - algo que em breve será parte do dia a dia - nos permitirá observar diretamente como as pessoas interagem com as máquinas de venda reversa na prática. Ouvir os estudantes ao longo de quatro semanas nos dará uma visão honesta e humana sobre as barreiras práticas e comportamentais para a adoção, além do que realmente os motiva a participar Jo Padwick, gerente sênior de sustentabilidade da Coca-Cola Europacific Partners Grã-Bretanha

Não é a primeira vez que a Coca-Cola participa de ações com RVMs. Em 2023, por exemplo, ela disponibilizou máquinas na Universidade do Alabama como forma de educar e promover a reciclagem.