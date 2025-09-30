Fracassa última votação no Senado dos EUA para evitar shutdown

Os Estados Unidos caminham para uma paralisação do governo depois que uma votação no Senado para estender o financiamento além do prazo da meia-noite fracassou, e o presidente Donald Trump ameaçou ampliar sua os cortes na força de trabalho federal. O fechamento administrativo do governo, o chamado "shutdown", implica a suspensão de trabalhos não essenciais, razão pela qual centenas de milhares de funcionários públicos ficarão sem salário até que o Congresso chegue a um acordo.
O que aconteceu
Senadores não chegam a acordo e governo deve ser paralisado. Os senadores americanos não chegaram a um acordo para aprovar uma solução provisória de financiamento para manter o governo funcionando, de modo que, a partir da meia-noite (1h de quarta em Brasília), uma parte das agências do Estado ficará paralisada.
Trump ameaçou com a possibildiade de encerrar programas. "Podemos fazer coisas durante a paralisação que são irreversíveis, que são ruins para eles e irreversíveis para eles, como cortar um grande número de pessoas, cortar coisas de que eles gostam, cortar programas de que eles gostam", disse Trump em comentários aos repórteres no Salão Oval da Casa Branca.
E com a demissão de funcionários federais. "Todos vocês conhecem Russell Vought", acrescentou Trump, referindo-se ao diretor do Escritório de Gestão e Orçamento. "Ele se tornou muito popular recentemente porque pode reduzir o orçamento a um nível que não poderia ser feito de outra forma." Trump não especificou as medidas que poderia tomar, mas recentemente levantou a possibilidade de reduzir ainda mais a força de trabalho federal.
À meia-noite, os Estados Unidos entrarão em sua 15ª paralisação do governo desde 1981. A menos que os republicanos e democratas no Congresso cheguem a um acordo para financiar temporariamente as agências federais com o início de um novo ano fiscal na quarta-feira.
Vice-presidente diz que risco de 'shutdown' cresceu. Após encontro com representantes da oposição, o vice-presidente JD Vance disse a jornalistas que o governo está caminhando para uma paralisação porque "os democratas não querem fazer a coisa certa".
Democratas exigem inclusão de benefícios da saúde no orçamento. Uma alternativa seria ampliar o prazo regulamentar para evitar o congelamento dos gastos. Mas congressistas da oposição condicionaram esse acordo a garantias de que subsídios ligados ao programa de sáude conhecido como Obamacare serão mantidos.
Orçamento precisa ser aprovado para liberar gasto público. Pela legislação americana, parte das despesas públicas precisam ser congeladas caso o Congresso não aprove a lei orçamentária antes do novo ano fiscal, que começa em 1º de outubro, ou pelo menos um crédito temporário para financiar os gastos públicos.
Prazo expira à meia-noite. O orçamento precisa ser votado antes do fim do ano fiscal americano, ou seja, até a meia-noite desta terça-feira (horário de Washington, 1h de quarta-feira em Brasília). Caso isso não aconteça, milhares de funcionários públicos ficarão sem salário e parte dos serviços federais será suspensa.
As consequências incluem impactos em serviços básicos. Um shutdown pode afetar o tráfego aéreo, atrasar pagamentos da seguridade social e levar à suspensão de serviços federais considerados não essenciais. Situações como essa se repetem com frequência em Washington, num reflexo da polarização entre republicanos e democratas.
Nos últimos 50 anos, houve 21 paralisações do governo federal. A mais longa delas durou 35 dias, em dezembro de 2018 e janeiro de 2019, devido à recusa dos democratas em financiarem a construção de um muro na fronteira com o México durante o primeiro mandato de Donald Trump.
O impasse preocupa o mercado, mas efeito pode ser limitado. A consultoria Nomura estima que cada semana de paralisação do governo tem um impacto de 0,1 a 0,2 ponto percentual sobre o PIB. Economistas observam que o shutdown pode levar ao adiamento da divulgação de indicadores econômicos importantes, como os dados do emprego de setembro, previstos para esta semana e que podem ser decisivos para uma decisão do Fed (banco central) de continuar cortando juros.
Trump acusa a oposição. Segundo o presidente, os democratas pediram "exigências ridículas e pouco sérias", incluindo mais de US$ 1 trilhão em gastos. O republicano afirmou que os opositores querem "financiar seguro de saúde para imigrantes ilegais, cirurgias de transição de gênero para menores de idade e permitir a abertura das fronteiras". "Os democratas no Congresso parecem ter perdido completamente o rumo", disse.
Os democratas reivindicam mais verbas sociais. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, declarou à NBC que "precisamos de negociações sérias". Já Hakeem Jeffries, líder democrata na Câmara, defendeu um "consenso bipartidário que realmente satisfaça as necessidades do povo americano em matéria de saúde, segurança e bem-estar econômico".
Os republicanos oferecem apenas um orçamento temporário. O plano deles prevê o financiamento do governo até o fim de novembro. Eles afirmam que essa é a única proposta em discussão. Os democratas, por outro lado, exigem a recomposição de centenas de bilhões de dólares em programas de saúde.
A pressão cresce. O presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, afirmou à Fox News que Trump está "aberto ao diálogo" e "quer agir de boa-fé", mas não deu detalhes sobre possíveis novas negociações.
* Com informações de Reuters, AFP e da Agência Estado.
