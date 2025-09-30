Fracassa última votação no Senado dos EUA para evitar shutdown

Os Estados Unidos caminham para uma paralisação do governo depois que uma votação no Senado para estender o financiamento além do prazo da meia-noite fracassou, e o presidente Donald Trump ameaçou ampliar sua os cortes na força de trabalho federal. O fechamento administrativo do governo, o chamado "shutdown", implica a suspensão de trabalhos não essenciais, razão pela qual centenas de milhares de funcionários públicos ficarão sem salário até que o Congresso chegue a um acordo.

O que aconteceu

Senadores não chegam a acordo e governo deve ser paralisado. Os senadores americanos não chegaram a um acordo para aprovar uma solução provisória de financiamento para manter o governo funcionando, de modo que, a partir da meia-noite (1h de quarta em Brasília), uma parte das agências do Estado ficará paralisada.

Trump ameaçou com a possibildiade de encerrar programas. "Podemos fazer coisas durante a paralisação que são irreversíveis, que são ruins para eles e irreversíveis para eles, como cortar um grande número de pessoas, cortar coisas de que eles gostam, cortar programas de que eles gostam", disse Trump em comentários aos repórteres no Salão Oval da Casa Branca.