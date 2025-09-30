Gal Barradas, da Rio Bravo: Educação financeira deveria começar na infância

Veja outros destaques do papo:

O tema de (investimentos) ainda é difícil para o brasileiro. Tivemos um crescimento grande, mas estamos em um platô. 37% das pessoas se declaram investidoras, segundo a Anbima, mas isso está assim desde 2023.

Hoje é muito fácil investir. Mas ainda existem crenças erradas, como a de que os produtos excelentes só estão disponíveis para quem tem fortunas. Isso não é verdade. Com R$ 100, mas pessoas já têm acesso a excelentes produtos de renda e de crédito, por exemplo.

Nossos influenciadores são os analistas que têm programas, têm canais no YouTube. Como eles têm a palavra técnica, uma opinião técnica, se tornaram muito importantes pra gente.

Acabou essa coisa de 'last click'. Ele não existe ao acaso. Ele existe porque houve todo um trabalho de construção de marca, de consideração, de preferência, antes disso, na cabeça das pessoas. Temos uma miríade de conteúdos, que vão de CRM e eventos a redes sociais, mas também produzimos muitos relatórios, por exemplo.

