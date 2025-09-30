Tarifaço: governo incluirá pequeno fornecedor em crédito do Brasil Soberano

São elegíveis as empresas cujas exportações representem ao menos 5% do faturamento bruto total. Empresas cujas exportações tarifadas representem mais de 20% do faturamento bruto total têm direito a todas as linhas de crédito. Quem deseja acessar o crédito precisa verificar se é elegível no site do BNDES. Se a resposta for positiva, é só procurar um banco credenciado ou ou o próprio BNDES, se a empresa for de grande porte.

Há duas principais linhas de crédito que destinam um total de R$ 30 bilhões às empresas afetadas, chamadas Giro Emergencial (para cobrir despesas do dia a dia) e Giro Diversificação (para buscar novos mercados e clientes). A primeira e mais acessada tem juros de 8,19% ao ano para microempreendedores, pequenas e médias empresas, e juros de 10,31% ao ano para as grandes. O prazo de pagamento é em até cinco anos. O limite de crédito para empresas grandes é de R$ 200 milhões. Para demais exportadores, é de R$ 35 milhões. A segunda linha de crédito tem juros de 8,19% ao ano para empresas de todos os portes e as mesmas condições da linha Giro Emergencial. A taxa Selic alcança 15% ao ano.

Qualquer um que exporte aos EUA, mesmo que não tenha sido tão impactado com o tarifaço, pode acessar uma outra linha de crédito para. Essa categoria tem um total de R$ 10 bilhões de crédito garantido pelo BNDES. Os juros são de 1,15% ao mês para quem quer o dinheiro para cobrir gastos operacionais gerais. Para quem quer buscar novos mercados, a taxa atual é de 0,29% ao mês e a dívida varia conforme a cotação do dólar. Também é cobrado o spread bancário (uma taxa que cada banco define para cobrir o risco da operação). O pagamento precisa ser feito em até cinco anos. O limite de crédito é de até 5% da receita operacional bruta da empresa, limitado a R$ 500 milhões.

Beneficiários precisarão comprovar que mantiveram empregos de funcionários. A média de empregos entre julho de 2024 e junho de 2025 deverá ser a mesma do período entre o 5º e 16° mês após a contratação do financiamento. O governo fará monitoramento nacional e regional.