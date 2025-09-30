Pagamento do INSS de setembro: repasses já começaram; veja datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. As liberações seguem a ordem do número final do benefício, sem considerar o dígito verificador, mantendo o modelo já aplicado para garantir maior organização e previsibilidade.

Quem recebe até um salário mínimo terá os valores creditados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já os beneficiários que recebem acima do piso nacional terão seus depósitos realizados entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS processa mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a pagamentos equivalentes a até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse patamar.