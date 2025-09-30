Lula sanciona leis que ampliam licença e salário maternidade; o que muda

O que muda?

Agora, se a mãe ou o bebê precisarem permanecer internados por mais de duas semanas após o parto, a licença e o salário-maternidade podem ser estendidos em 120 dias, contando a partir da alta da mãe ou do recém-nascido. Na prática, a licença poderá ser prorrogada por 120 dias após a alta, descontando o tempo de repouso antes do parto.

Além da prorrogação do afastamento, a nova legislação garante que o salário-maternidade seja pago integralmente durante todo o período de internação e pelos 120 dias após a alta.

Como era antes?

Até então, a licença-maternidade era fixa em 120 dias a partir do parto, sem prorrogação específica para prematuridade ou internações prolongadas, iniciando-se entre o 28º dia antes do parto e a data de nascimento do bebê. Já o salário-maternidade era pago a partir do 28º dia que antecede o parto e pago por até 120 dias.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já havia decidido em 2022 que a contagem da licença e do salário-maternidade, em casos de internação da mãe ou do bebê, deveria começar a partir da alta hospitalar.