Governo vai anunciar mudanças no vale-alimentação em outubro, diz ministro

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que o governo federal deve divulgar em outubro as mudanças para o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), o vale-alimentação.

O que aconteceu

O objetivo das novas regras é reduzir as taxas que bares, restaurantes e supermercados pagam às operadoras de vale-alimentação e vale-refeição. O anúncio das mudanças estava programado para maio, mas acabou adiado.

Luiz Marinho disse que a decisão será tomada em conjunto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, logo após ele voltar de uma viagem à República Dominicana. Ele afirmou ainda que pretende esgotar a mediação entre as operadoras e os representantes de bares e restaurantes para evitar que o assunto vá para a Justiça.