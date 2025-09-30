Paralisação nos EUA pode custar bilhões e afetar mundo todo, diz economista

Shutdown simplesmente significa parar o Estado, parar a máquina pública americana. Da última vez que isso aconteceu, em 2018 e 2019, ficou paralisado por cinco semanas por conta de divergência no Congresso e o impacto disso foi de 3 a 5 bilhões de dólares de prejuízos à máquina pública.

Daniel Teles

Durante o shutdown, apenas serviços essenciais seguem funcionando, mas muitos trabalhadores continuam sem receber.

Para-se simplesmente a máquina estatal, somente serviços essenciais continuam operando e sem remuneração, é importante dizer isso, porque enquanto você não tem ali a resolução e a aprovação entre eles, a máquina pública fica 100% paralisada - folha de pagamento, serviços, importação...

Daniel Teles

O sócio da Valor Investimentos aponta que o embate ideológico entre democratas e republicanos é central para o risco de novo shutdown. Segundo ele, Trump sempre defendeu cortes e redução da máquina pública como bandeira política.

Você tem um risco muito claro desse shutdown, não só pelo que o JD Vance sinalizou, mas muito por um embate ideológico dos democratas estarem tentando aprovar o seu orçamento, E o Trump, ele bateu desde o primeiro momento na sua corrida eleitoral de que a máquina pública americana estava inchada, os gastos e a ineficiência do governo eram muito altos.

Daniel Teles