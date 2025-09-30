Qual é o valor de um grama de ouro no Brasil hoje, 30 de setembro de 2025?

À medida que se aproxima de registrar o maior crescimento anual desde 1979, o ouro vem se consolidando cada vez mais como um dos investimentos mais procurados.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (30), às 8h, a cotação do grama do ouro 24 quilates para compra estava em R$ 684,93, segundo dados da Ourominas. Já para venda, o valor é de R$ 596,86.

A onça-troy (equivalente a 31,104 gramas) está avaliada em aproximadamente R$ 21.302,40 para aquisição. O quilo do metal nobre, por sua vez, chega a R$ 684.876,70.