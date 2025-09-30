Relator diz que MP do IOF será votada em comissão na quinta

O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) disse que seu relatório vai ser votado na quinta na comissão especial. A proposta foi apresentada pelo governo para compensar a elevação do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

O que aconteceu

Pedido de vista suspendeu análise do texto. O deputado apresentou seu relatório na semana passada.

Plenários da Câmara e Senado devem votar na semana que vem. Zarattini disse que ficou combinado com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que, depois de passar na comissão, a proposta será apreciada na Câmara e no Senado na próxima semana. A medida provisória caduca no dia 8.