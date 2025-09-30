Relator diz que MP do IOF será votada em comissão na quinta

O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) disse que seu relatório vai ser votado na quinta na comissão especial. A proposta foi apresentada pelo governo para compensar a elevação do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).
O que aconteceu
Pedido de vista suspendeu análise do texto. O deputado apresentou seu relatório na semana passada.
Plenários da Câmara e Senado devem votar na semana que vem. Zarattini disse que ficou combinado com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que, depois de passar na comissão, a proposta será apreciada na Câmara e no Senado na próxima semana. A medida provisória caduca no dia 8.
Proposta prevê taxação de letras de crédito. O texto estabelece a taxação de 7,5% de Imposto de Renda sobre o rendimento de LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio) e LCIs (Letras de Crédito Imobiliário).
Debêntures incentivadas ficam isentas de Imposto de Renda. Também são incluídos na isenção os rendimentos em contas de depósitos de poupança, produzidos por Certificados de Recebíveis Imobiliários, CDA (Certificados de Depósito Agropecuário), Warrants Agropecuários, Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio e Certificados de Recebíveis do Agronegócio e por Cédulas de Produto Rural.
