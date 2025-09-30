Dívida líquida do governo cresce R$ 17 bi em agosto e chega a 64,2% do PIB

Déficit público cede em agosto na comparação anual. Apesar da piora no indicador de divida, o déficit primário, que exclui pagamento de juros, ficou em agosto deste ano abaixo dos R$ 21,4 bilhões apurados em agosto do ano passado. O déficit de R$ 17,3 bilhões foi concentrado principalmente pelo governo federal (R$ 15,9 bilhões), sendo o restante dos governos estaduais (R$ 1,3 bilhão) e das empresas estatais (R$ 6 milhões).

Déficit primário acumulado em 12 meses caiu para R$ 23,1 bilhões. O saldo negativo de agosto representou 0,19% do PIB, também melhora ante o déficit de R$ 27,3 bilhões (0,22% do PIB) nos doze meses acumulados até julho. O déficit primário é aquele que considera apenas os gastos correntes, excluindo os valores pagos em juros.

Juros consumiram R$ 74,3 bilhões em agosto. Já o valor gasto com o serviço da dívida subiu 7,7% em comparação a agosto de 2024. Nos últimos 12 meses, o governo pagou R$ 946,5 bilhões em juros nominais (7,63% do PIB), mais que os R$ 855 bilhões nos doze meses anteriores a agosto de 2024.