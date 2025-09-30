Dívida líquida do governo cresce R$ 17 bi em agosto e chega a 64,2% do PIB

Os gastos do governo superaram as receitas em R$ 17,3 bilhões em agosto, sem contar o pagamento das dívidas, o que elevou a dívida pública líquida de 63,6% para 64,2% do PIB (produto interno bruto) na comparação mensal, segundo o relatório de Estatísticas Fiscais Públicas divulgado hoje pelo Banco Central.
O que aconteceu
Governo reduz a diferença entre as despesas e as receitas correntes. Mas os custos com o pagamento da dívida cresceram com a elevação da taxa básica de juros Selic desde agosto do ano passado, impactando assim os gastos com a dívida líquida pública, que subiu ao maior nível em relação ao PIB.
Dívida líquida do setor público cresce 1,5% e atinge R$ 8 trilhões. No ano, o endividamento líquido do governo brasileiro acumula aumento de 2,7%.
Déficit público cede em agosto na comparação anual. Apesar da piora no indicador de divida, o déficit primário, que exclui pagamento de juros, ficou em agosto deste ano abaixo dos R$ 21,4 bilhões apurados em agosto do ano passado. O déficit de R$ 17,3 bilhões foi concentrado principalmente pelo governo federal (R$ 15,9 bilhões), sendo o restante dos governos estaduais (R$ 1,3 bilhão) e das empresas estatais (R$ 6 milhões).
Déficit primário acumulado em 12 meses caiu para R$ 23,1 bilhões. O saldo negativo de agosto representou 0,19% do PIB, também melhora ante o déficit de R$ 27,3 bilhões (0,22% do PIB) nos doze meses acumulados até julho. O déficit primário é aquele que considera apenas os gastos correntes, excluindo os valores pagos em juros.
Juros consumiram R$ 74,3 bilhões em agosto. Já o valor gasto com o serviço da dívida subiu 7,7% em comparação a agosto de 2024. Nos últimos 12 meses, o governo pagou R$ 946,5 bilhões em juros nominais (7,63% do PIB), mais que os R$ 855 bilhões nos doze meses anteriores a agosto de 2024.
Taxa básica de juros corrige 72,8% da dívida líquida pública. Um dos fatores que provocaram esse aumento dos gastos do governo com o pagamento da dívida foi a elevação da taxa básica Selic, que subiu de 10,50% para 15% desde agosto do ano passado. Déficit consolidado do setor público foi de R$ 91,5 bilhões. O resultado nominal (que inclui também o valor dos juros) dos últimos 12 meses foi negativo em R$ 969,6 bilhões (7,81% do PIB), também um aumento ante o déficit nominal de R$ 968,5 bilhões (7,85% do PIB) em julho de 2025.
Déficit consolidado do setor público foi de R$ 91,5 bilhões. O resultado nominal (que inclui também o valor dos juros) dos últimos 12 meses foi negativo em R$ 969,6 bilhões (7,81% do PIB), também um aumento ante o déficit nominal de R$ 968,5 bilhões (7,85% do PIB) em julho de 2025.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.