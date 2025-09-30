Salário mínimo cresceu 7,5% em 2025: confira o valor atual do piso

O salário mínimo nacional reajustado passou a ser creditado na conta dos trabalhadores a partir de fevereiro, com o novo valor definido em R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o aumento tenha entrado em vigor em janeiro, o repasse ocorreu apenas em fevereiro porque os salários são pagos no mês subsequente ao trabalhado. Dessa forma, o ajuste aparece no contracheque referente a este mês.

O salário mínimo corresponde ao menor valor mensal que um empregado pode receber pelo exercício de sua função remunerada. Ele também serve como referência para benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas vinculados ao governo federal.