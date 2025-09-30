EUA correm para evitar paralisação do governo por impasse orçamentário

Em meio a trocas de acusações entre o governo e a oposição, os Estados Unidos correm contra o relógio para evitar que um impasse na lei orçamentária leve à paralisação da administração pública, o chamado shutdown. O prazo para evitar essa situação termina na noite de hoje, mas um acordo é considerado improvável após o fracasso das negociações ontem.
O que aconteceu
Vice-presidente diz que risco de 'shutdown' cresceu. Após encontro com representantes da oposição, o vice-presidente JD Vance disse a jornalistas que o governo está caminhando para uma paralisação porque "os democratas não querem fazer a coisa certa".
Democratas exigem inclusão de benefícios da saúde no orçamento. Uma alternativa seria ampliar o prazo regulamentar para evitar o congelamento dos gastos. Mas congressistas da oposição condicionaram esse acordo a garantias de que subsídios ligados ao programa de sáude conhecido como Obamacare serão mantidos.
Prazo expira à meia-noite. O orçamento precisa ser votado antes do fim do ano fiscal americano, ou seja, até a meia-noite desta terça-feira (horário de Washington, 1h de quarta-feira em Brasília). Caso isso não aconteça, milhares de funcionários públicos ficarão sem salário e parte dos serviços federais será suspensa.
As consequências incluem impactos em serviços básicos. Um shutdown pode afetar o tráfego aéreo, atrasar pagamentos da seguridade social e levar à suspensão de serviços federais considerados não essenciais. Situações como essa se repetem com frequência em Washington, num reflexo da polarização entre republicanos e democratas.
Nos últimos 50 anos, houve 21 paralisações do governo federal. A mais longa delas durou 35 dias, em dezembro de 2018 e janeiro de 2019, devido à recusa dos democratas em financiarem a construção de um muro na fronteira com o México durante o primeiro mandato de Donald Trump.
O impasse preocupa o mercado, mas efeito pode ser limitado. A consultoria Nomura estima que cada semana de paralisação do governo tem um impacto de 0,1 a 0,2 ponto percentual sobre o PIB. Economistas observam que o shutdown pode levar ao adiamento da divulgação de indicadores econômicos importantes, como os dados do emprego de setembro, previstos para esta semana e que podem ser decisivos para uma decisão do Fed (banco central) de continuar cortando juros.
Trump acusa a oposição. Segundo o presidente, os democratas pediram "exigências ridículas e pouco sérias", incluindo mais de US$ 1 trilhão em gastos. O republicano afirmou que os opositores querem "financiar seguro de saúde para imigrantes ilegais, cirurgias de transição de gênero para menores de idade e permitir a abertura das fronteiras". "Os democratas no Congresso parecem ter perdido completamente o rumo", disse.
Os democratas reivindicam mais verbas sociais. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, declarou à NBC que "precisamos de negociações sérias". Já Hakeem Jeffries, líder democrata na Câmara, defendeu um "consenso bipartidário que realmente satisfaça as necessidades do povo americano em matéria de saúde, segurança e bem-estar econômico".
Os republicanos oferecem apenas um orçamento temporário. O plano deles prevê o financiamento do governo até o fim de novembro. Eles afirmam que essa é a única proposta em discussão. Os democratas, por outro lado, exigem a recomposição de centenas de bilhões de dólares em programas de saúde.
A pressão cresce. O presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, afirmou à Fox News que Trump está "aberto ao diálogo" e "quer agir de boa-fé", mas não deu detalhes sobre possíveis novas negociações nesta segunda-feira.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.