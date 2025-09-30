EUA correm para evitar paralisação do governo por impasse orçamentário

O impasse preocupa o mercado, mas efeito pode ser limitado. A consultoria Nomura estima que cada semana de paralisação do governo tem um impacto de 0,1 a 0,2 ponto percentual sobre o PIB. Economistas observam que o shutdown pode levar ao adiamento da divulgação de indicadores econômicos importantes, como os dados do emprego de setembro, previstos para esta semana e que podem ser decisivos para uma decisão do Fed (banco central) de continuar cortando juros.

Trump acusa a oposição. Segundo o presidente, os democratas pediram "exigências ridículas e pouco sérias", incluindo mais de US$ 1 trilhão em gastos. O republicano afirmou que os opositores querem "financiar seguro de saúde para imigrantes ilegais, cirurgias de transição de gênero para menores de idade e permitir a abertura das fronteiras". "Os democratas no Congresso parecem ter perdido completamente o rumo", disse.

Os democratas reivindicam mais verbas sociais. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, declarou à NBC que "precisamos de negociações sérias". Já Hakeem Jeffries, líder democrata na Câmara, defendeu um "consenso bipartidário que realmente satisfaça as necessidades do povo americano em matéria de saúde, segurança e bem-estar econômico".

Os republicanos oferecem apenas um orçamento temporário. O plano deles prevê o financiamento do governo até o fim de novembro. Eles afirmam que essa é a única proposta em discussão. Os democratas, por outro lado, exigem a recomposição de centenas de bilhões de dólares em programas de saúde.

A pressão cresce. O presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, afirmou à Fox News que Trump está "aberto ao diálogo" e "quer agir de boa-fé", mas não deu detalhes sobre possíveis novas negociações nesta segunda-feira.