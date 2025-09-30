Trump confirma 'tarifaço' adicional sobre madeira, móveis e estofados

Os Estados Unidos confirmaram a cobrança de uma tarifa adicional sobre madeira, móveis e estofados. A ordem executiva publicada pela Casa Branca determina que as alíquotas adicionais passam a valer a partir do dia 14 de outubro.

O que aconteceu

Donald Trump impõe novas tarifas sobre a importação de madeira. A decisão assinada pelo presidente dos Estados Unidos estabelece a cobrança adicional de 10% sobre madeira bruta ou serrada e de 25% sobre armários de cozinha, gabinetes de banheiro e móveis estofados. As novas tarifas entram em vigor no dia 14 de outubro.

Cobranças haviam sido antecipadas por Trump na semana passada. O presidente dos Estados Unidos anunciou em uma rede social que haveria uma cobrança adicional de 50% sobre os bens relacionados ao setor madeireiro e mobiliário. Na ocasião, ele também mencionou que tarifas adicionais passariam a incidir sobre medicamentos e caminhões pesados, mas as ordens executivas para os dois setores ainda não foram assinadas.