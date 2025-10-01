Anvisa pede mais prazo à Justiça para decidir sobre cultivo de cannabis

A prorrogação acarreta ainda mais atraso no desenvolvimento de pesquisas, o que é preocupante. Precisamos avançar na regulamentação e que haja uma definição também em relação aos outros usos do cânhamo, os industriais, abrindo oportunidade para que o setor agrícola cultive a cannabis para diversos fins.

Daniela Bittencourt, secretária-executiva do comitê da Embrapa sobre a planta

O Brasil deverá consumir ao redor de R$ 1 bilhão em remédios à base de canabinoides neste ano. Um estudo do think tank Instituto Escolhas avalia que o mercado poderá sextuplicar até o início da próxima década. No mundo, considerando todos os usos de cannabis, esse mercado pode chegar a US$ 700 bilhões até 2033.

Mudança na Anvisa pode ter contribuído com o impasse. O UOL ouviu de profissionais envolvidos com o tema que a solicitação da Anvisa ocorreu porque o novo presidente da agência, Leandro Pinheiro Safatle, tomou posse apenas no mês passado e teria que se pronunciar em um curto prazo sobre um tema polêmico, que é a permissão de plantação de cannabis no país.

Organização quer levar o caso ao 'Conselhão'. O Instituto Ficus, criado em 2020 para fomentar a aprovação e a regulamentação do cultivo e da pesquisa da cannabis com fins medicinais e industriais, anunciou que pretende levar a discussão na semana que vem ao Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão, que tem a participação de membros do governo, empresários e sociedade civil.