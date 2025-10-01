Bolsa volátil e brecha para corte de juros: como 'shutdown' afeta Brasil

Incerteza alimenta busca por ativos mais estáveis. Em momentos como esse, os investidores tendem historicamente a buscar ativos considerados mais seguros, como ouro, e a reduzir posições em opções mais arriscadas, como a Bolsa.

Em cenário mais tenso, ativos de defesa tendem a atuar como lastro, como o ouro, que já testa US$ 3.900, apoiado pela incerteza global e busca por ativos de refúgio. Lisiê Marques Lema, assessora de investimentos da Booster Capital

Volatidade tende a crescer no curto prazo. Esse ajuste de posições por parte dos investidores, saindo de Bolsa em busca de outros ativos, provoca mais oscilações nos mercados de ações, de câmbio e mesmo no de títulos de renda fixa. Por isso, há expectativa de mais movimentos de vendas de ações que de compras, por exemplo, pressionando para baixo as cotações dos papéis e dos índices acionários.

Impactos no médio prazo

Duração do shutdown pode impactar economia dos EUA. Quanto mais durar a paralisação parcial do governo Donald Trump, maior o potencial de que esse evento afete a atividade econômica. Com menos recursos públicos circulando e parte de famílias de servidores sem renda, o consumo é afetado. Segundo estimativas de mercado, como da corretora Nomura e da seguradora Nationwide, cada semana de shutdown pode tirar do PIB americano até 0,2 ponto percentual do crescimento.

Trump pode aproveitar oportunidade para cortar gastos públicos. O economista Marcelo Kfoury, professor de economia da FGV-EESP, diz que é mais provável que o shutdown seja rápido, como o foi na maior parte das outras oportunidades. "Por isso, os impactos devem ficar mais sobre os ativos". Mas ele destaca que o evento pode ter impactos econômicos, especialmente se Donald Trump aproveitar para cortar empregos e serviços de forma permanente. E isso pode afetar a economia americana.