Carteira Nacional Docente começa a ser emitida este mês; saiba como fazer

A Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), ou Carteira Nacional do Professor, é um documento destinado a professores da educação básica e superior, das redes pública e privada.

O que aconteceu

A lei que cria a carteira foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em setembro. Segundo o Governo, ela tem como objetivo 'identificar professores; promover sua valorização e reconhecimento; e facilitar o acesso às prerrogativas decorrentes da sua condição'.

A CNDB deve começar a ser emitida a partir de segunda quinzena de outubro, de acordo o Ministério da Educação (MEC). Ela tem validade de dez anos em todo o território nacional e status de documento oficial.