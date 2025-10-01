China envia 2.000 pessoas para construir fábrica de baterias na Espanha

A CATL afirma estar comprometida em recrutar e treinar trabalhadores locais para operar a fábrica espanhola após sua construção, como fez em uma fábrica de baterias na Alemanha. Ela também está construindo uma fábrica maior, de 7 bilhões de euros (R$ 43 bilhões), na Hungria, que também utiliza um número não especificado de trabalhadores especializados de fora do país.

A fábrica está alinhada com a estratégia do presidente chinês Xi Jinping de fomentar a dependência estrangeira da manufatura de alta tecnologia da China, que Pequim vê como uma fonte de influência estratégica em uma era de turbulência geopolítica. Isso, porém, levantou questões sobre a disposição da CATL em compartilhar seus segredos industriais em benefício das pessoas e empresas locais —e sobre a futura vulnerabilidade da Europa em relação à China.

Joris Teer, analista de segurança econômica do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, disse que as empresas chinesas protegem rigorosamente sua propriedade intelectual. Em parte, para que a economia do país possa se manter mesmo em "cenários extremos", como uma guerra por Taiwan.

Xi [Jinping] está buscando transformar a China em uma fortaleza autossuficiente, enquanto torna o resto do mundo ainda mais dependente da manufatura chinesa. Empresas chinesas, incluindo fabricantes de baterias, têm um forte incentivo para não transferir suas tecnologias mais valiosas para o exterior Joris Teer, analista de segurança econômica do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia

A CATL foi adicionada a uma lista negra do Pentágono de empresas supostamente ligadas ao exército chinês em janeiro, embora tenha negado tais conexões. Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA, alertou Madri no início deste ano que se alinhar mais com a China "seria cortar sua própria garganta".

O novo projeto está, no entanto, consolidando o status da Espanha como um dos aliados mais próximos de Pequim na Europa Ocidental. Para construir a fábrica, a CATL informou que mandará um total de 2.000 de seus trabalhadores em regime de rodízio, um número sem precedentes entre os projetos industriais chineses nas maiores economias da Europa.