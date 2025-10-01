Comissão adia a votação da MP alternativa ao IOF para a véspera de caducar

A comissão mista criada para apreciar a MP 1.303, que vai compensar o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), adiou pela 2ª vez nesta semana a votação do relatório do relator Carlos Zarattini (PT-SP). A votação ficou para 7 de outubro, um dia antes do limite para caducar.

O que aconteceu

Votação foi adiada por falta de quórum. O relator disse ao UOL que ficou apreensivo com a possibilidade de não ter parlamentares o suficiente para aprovar o relatório e, por isso, decidiu jogar a votação para a semana que vem. A medida ainda precisa ser aprovada na Câmara e no Senado até 8 de outubro para não caducar.

Também há um impasse sobre a taxação de letras de crédito. Segundo o relator, o agronegócio quer zerar a alíquota de 7,5% de Imposto de Renda sobre rendimentos de LCA (Letras de Crédito do Agronegócio) e LCI (Letras de Crédito Imobiliário).