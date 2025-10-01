Como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS?

As prestações são descontadas automaticamente pelo eSocial, com limite de 35% do salário mensal. Segundo o governo, essa sistemática possibilita juros mais baixos em comparação aos consignados convencionais. Depois da contratação, o acompanhamento das parcelas pode ser feito diretamente pelo aplicativo.

É permitido comprometer até 10% do saldo do FGTS como garantia. Em caso de demissão, 100% da multa rescisória pode ser usada para quitar a dívida. A mudança de emprego dentro do regime CLT não interfere no contrato em andamento.

A coordenação ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá estabelecer regras complementares e definir teto para os juros.

Desde 25 de abril, quem já tem empréstimos com desconto em folha pode migrar para essa nova modalidade. Um dos objetivos principais é ajudar a reduzir o superendividamento.

Essa linha pode ser interessante para quitar dívidas mais caras, como cartão de crédito rotativo. De acordo com Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), também é útil para renegociar cheque especial ou empréstimos do tipo CDC. Segundo ela: "Na falta de uma reserva de emergência, esse modelo costuma ser mais vantajoso do que as alternativas disponíveis no mercado."

Porém, não é recomendada para aposentados que seguem trabalhando e já utilizam a margem consignável pelo benefício do INSS. Nesses casos, o crédito consignado vinculado à aposentadoria tende a ser mais econômico, pois oferece juros menores que o consignado CLT.