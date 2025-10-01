Dólar cai com 'shutdown' e dados fracos de emprego nos EUA; Bolsa sobe

Logo após a abertura, os dados de fechamento de vagas no setor privado nos EUA ajudaram a ampliar a queda do dólar globalmente. O setor privado nos EUA cortou 32 mil empregos em setembro, contrariando a alta esperada no mercado, que era de mais 50 mil vagas. O dado da ADP (Automatic Data Processing) antecede relatório oficial do mercado de trabalho americano, o payroll. O resultado reforça a chance de novo corte de juros na reunião do Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano) em outubro.

Diante dos sinais de desaceleração da economia dos EUA, o Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores, abriu as negociações em alta. Às 10h20, o índice subia 0,26%, aos 146.612 pontos. A Bolsa é favorecida pela expectativa de novos cortes de juros nos EUA, que reduzem a atratividade dos títulos americanos e ampliam o fluxo de capital para emergentes como o Brasil, onde a taxa básica de juros, a Selic, segue elevada.

O início da paralisação das atividades do governo americano, causada por impasses orçamentários no Congresso, impacta os mercados. O governo dos Estados Unidos foi paralisado à 0h01 (1h01 de Brasília) hoje depois que congressistas democratas e o presidente Donald Trump não conseguiram superar um impasse orçamentário durante negociações tensas. O shutdown vai interromper serviços federais e deixar muitos servidores públicos afastados sem pagamento

Historicamente, os shutdowns causam perdas bilionárias e aumentam a volatilidade nos mercados, ou seja, fazem com que os preços dos ativos oscilem mais rapidamente e de forma imprevisível. Durante esse período, também deixam de ser publicados dados econômicos importantes, dificultando a leitura do cenário econômico por parte de investidores e analistas. O Departamento de Trabalho dos EUA já informou que suspenderá a divulgação de seus dados, incluindo o relatório de empregos de setembro, o payroll, documento mais aguardado da semana pelo mercado, que poderia confirmar ou não a perspectiva de corte de juros nos EUA.