Entregadores não precisam entrar em condomínios no Rio, decreta prefeitura

Um decreto publicado pela Prefeitura do Rio de Janeiro determina que entregadores de empresas, plataformas digitais ou autônomos não são obrigados a entrar em condomínios (residenciais ou comerciais) para realizar as entregas.

O que aconteceu

A medida visa garantir a segurança de entregadores, moradores e visitantes em condomínios. O decreto foi publicado ontem, terça-feira, no Diário Oficial do Município.