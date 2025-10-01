Fábrica de chocolates familiar fecha as portas após 105 anos de operação

A empresa informou que esse aumento foi agravado pelo aumento do Seguro Nacional e do salário-mínimo, além de uma disparada nos custos de energia. A Beech's repassou um aumento de 20% nos preços aos clientes, mas não conseguiu cobrir o aumento dos custos na preparação para o Natal.

No comunicado, a empresa disse: "Trump [Donald, presidente dos Estados Unidos] diria que isso equivale a uma tarifa de 300%. Foi algo repentino e global", escreveu, referindo-se aos tarifaços impostos por Trump.

Muitas pessoas em Preston têm boas lembranças de parentes que trabalharam na Beech's ou de si mesmas em tempos mais recentes, e todos nos despedimos com um carinhoso 'au revoir' no dia do fechamento Andrew Whiting, presidente da Beech's Fine Chocolates, em comunicado

A Beech's informou que solicitou ajuda financeira ao Conselho do Condado de Lancashire, mas não havia nenhum programa disponível para apoiar uma empresa mais antiga. Uma porta-voz do Conselho disse que 'foi oferecida ajuda para buscar financiamento por meio do Rosebud Business Growth, mas a empresa não forneceu informações adicionais para avançar'.

'Chocolate do Rei'

Dezenas de pessoas trabalhavam na fábrica, que produzia chocolates artesanais, incluindo uma linha especial em colaboração com a realeza africana. A Beech's produzia chocolates usando grãos de cacau da província de Eti-Oni, na Nigéria.