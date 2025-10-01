Pagamento do Bolsa Família de outubro: veja calendário completo de repasses

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a outubro já têm cronograma definido, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

A ordem de liberação segue o número final do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do titular do benefício.

Os depósitos são realizados sempre nos dez últimos dias úteis do mês. A única exceção ocorre em dezembro, quando o calendário é antecipado para que todas as famílias recebam antes do Natal, com encerramento no dia 10.