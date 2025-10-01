INSS de outubro: veja calendário com datas de pagamento dos benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos para outubro de 2025. Os repasses seguirão o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o modelo já utilizado, que oferece mais clareza e previsibilidade ao processo.

O que aconteceu

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os depósitos liberados entre 27 de outubro e 7 de novembro. Já aqueles com rendimentos acima do piso nacional terão os valores creditados entre 1º e 7 de novembro.

Atualmente, o INSS é responsável por mais de 40 milhões de benefícios mensais. Desses, cerca de 28,2 milhões correspondem ao piso nacional, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são pagos a aposentados e pensionistas que ganham acima desse valor.