INSS de outubro: veja calendário com datas de pagamento dos benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos para outubro de 2025. Os repasses seguirão o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o modelo já utilizado, que oferece mais clareza e previsibilidade ao processo.
O que aconteceu
Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os depósitos liberados entre 27 de outubro e 7 de novembro. Já aqueles com rendimentos acima do piso nacional terão os valores creditados entre 1º e 7 de novembro.
Atualmente, o INSS é responsável por mais de 40 milhões de benefícios mensais. Desses, cerca de 28,2 milhões correspondem ao piso nacional, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são pagos a aposentados e pensionistas que ganham acima desse valor.
Para confirmar a data exata de saque, o beneficiário deve observar o penúltimo número do benefício, sempre desconsiderando o dígito após o traço. Informações detalhadas estão disponíveis no site e no aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha da conta Gov.br.
Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato pela Central 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias e suporte humano em horário comercial.
Além disso, pelo Meu INSS o usuário pode consultar o extrato de pagamentos, verificar dados cadastrais e acessar outros serviços oferecidos pela plataforma.
Calendário de depósitos - até um salário mínimo
- Final 1: 27/10
- Final 2: 28/10
- Final 3: 29/10
- Final 4: 30/10
- Final 5: 31/10
- Final 6: 03/11
- Final 7: 04/11
- Final 8: 05/11
- Final 9: 06/11
- Final 0: 07/11
Calendário de depósitos - acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 03/11
- Finais 2 e 7: 04/11
- Finais 3 e 8: 05/11
- Finais 4 e 9: 06/11
- Finais 5 e 0: 07/11
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.