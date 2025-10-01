Paralisação do governo americano deve durar, no mínimo, até sexta-feira

Os democratas derrubaram o projeto. Eles queriam restituir centenas de bilhões de dólares em gastos com assistência médica, em particular no programa de seguros de saúde denominado Obamacare para famílias de baixa renda. Assim, a proposta não teve os votos necessários no Senado para ser levada ao presidente, o que tornou a paralisação inevitável.

É o primeiro shutdown desde 2019. Na ocasião, a paralisação no primeiro governo Trump foi a mais longa da história e durou 35 dias. O motivo de discordância foi a construção de um muro separando o México dos EUA.

Trump culpa os democratas pelo impasse. O presidente ameaçou punir o partido e seus eleitores com a interrupção de prioridades da agenda progressista, além de cortes no setor público. "Demitiríamos muitas pessoas que serão muito afetadas. E são democratas, vão ser os democratas", disse Trump algumas horas antes no Salão Oval. A ameaça de Trump de novos cortes de empregos aumenta a ansiedade entre os funcionários do governo federal provocada pelas demissões em larga escala iniciadas pelo Doge (Departamento de Eficiência Governamental) do ex-conselheiro da presidência Elon Musk.

750 mil funcionários federais podem ficar afastados. Segundo o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, sigla em inglês), 750 mil funcionários federais poderiam se encontrar desta vez em situação de desemprego parcial, com uma perda de rendimentos equivalente a US$ 400 milhões (R$ 2,12 bilhões). O "shutdown" anterior, ocorrido de dezembro de 2018 até o fim de janeiro de 2019, reduziu o PIB em US$ 11 bilhões, segundo o CBO. Segundo cálculos dos analistas da companhia de seguros Nationwide, cada semana de fechamento poderia reduzir o crescimento do PIB dos Estados Unidos em 0,2 ponto percentual.

Quais serviços foram afetados

Medicare. Assistência médica pública continuará a funcionar, de acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, informam as agências internacionais.



Judiciário. Vai permanecer aberto com operações remuneradas até 17 de outubro.



Parques e monumentos nacionais. Vão ficar parcialmente abertos , de acordo com o Departamento do Interior. Os edifícios que precisam de pessoal serão fechados.



Viagens aéreas. Controladores de tráfego aéreo e agentes da Administração de Segurança dos Transportes continuarão trabalhando, mas sem remuneração.