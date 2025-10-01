Qual é o valor de um grama de ouro no Brasil hoje, 1º de outubro de 2025?

À medida que se aproxima de registrar o maior crescimento anual desde 1979, o ouro vem se consolidando cada vez mais como um dos investimentos mais procurados.

O que aconteceu

Nesta quarta-feira (1º), às 13h30, a cotação do grama do ouro 24 quilates para compra estava em R$ 696,62, segundo dados da Ourominas. Já para venda, o valor é de R$ 607,06.

A onça-troy (equivalente a 31,104 gramas) está avaliada em aproximadamente R$ 21.667,90 para aquisição. O quilo do metal nobre, por sua vez, chega a R$ 696.627,73.