Ele chegou a SP com R$ 700 e hoje fatura R$ 12 milhões com academia de luxo

Naquele momento, pensava em cursar fisioterapia, mas ao se matricular numa academia de musculação, pegou gosto e foi incentivado pelo dono a estudar educação física. No mesmo lugar, começou a estagiar na recepção e conheceu uma aluna que o avisou sobre o processo seletivo na academia Runner.

Entre 4.000 candidatos, fiz o teste e passei. Vim para São Paulo com R$ 700 na carteira, cheguei de ônibus no terminal Tietê com meu colchão enrolado. Morei na casa de um amigo no primeiro mês e depois fui para uma pensão morar com 12 pessoas. Nunca desanimei, sempre sabia o que queria, que era daqui para frente. Não queria voltar pro interior. Rodrigo Sangion

Depois, com mais experiência e uma carteira de clientes maior, passou no processo seletivo da academia dos sonhos, a Companhia Athletica Kansas, no Brooklin, onde ficou dois anos. Saindo de lá, montou uma consultoria esportiva para condomínios, que durou seis meses, "não deu certo".

O sonho da academia própria

Desde que ingressou na área, Sangion desejava um espaço próprio, mas não queria academias de rede e baixo custo. "Queria algo superior a elas." Optou pelo serviço premium, com um modelo de estrutura parecido ao que tinha conhecido nos EUA. Conversando com um amigo investidor, a ideia foi viabilizada, e a Les Cinq Gym nasceu em 2014, com investimento de R$ 10 milhões.

Os primeiros clientes chegaram por meio da divulgação da marca com personalidades, como Anna Fasano, Kadu Dantas e Beth Szafir. "Depois começaram a vir modelos, empresários, todo mundo, e as pessoas do bairro foram engajando", ele conta. Claudia Raia e Izabel Goulart, por exemplo, tornaram-se clientes por indicação.