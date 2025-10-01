Salário mínimo cresceu R$ 106 em relação a ano passado; veja valor

O salário mínimo nacional atualizado foi creditado pela primeira vez nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o novo valor de R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste esteja em vigor desde janeiro, o pagamento só ocorreu em fevereiro porque os salários são quitados no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, a correção aparece apenas no contracheque deste mês.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que pode ser pago mensalmente a quem exerce atividade formal. Ele também serve de referência para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas administrados pelo governo federal.